"Фаворитка" и "Рома" стали лидерами по числу наград BAFTA
09:05 11.02.2019 Источник: Эхо Москвы
Драма Альфонса Куарона «Рома» и исторический фильм «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса стали лидерами по числу наград BAFTA.
Они завоевали четыре и семь «бронзовых масок» соответственно. Церемония их вручения прошла в воскресенье в лондонском Альберт-холле. «Рома» победила в таких важных номинациях, как «Лучший фильм» и «Лучшая режиссерская работа», а две актрисы «Фаворитки» удостоены наград за роли первого и второго планов. Эхо Москвы
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