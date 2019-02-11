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"Фаворитка" и "Рома" стали лидерами по числу наград BAFTA

09:05 11.02.2019 Источник: Эхо Москвы

Драма Альфонса Куарона «Рома» и исторический фильм «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса стали лидерами по числу наград BAFTA.

Они завоевали четыре и семь «бронзовых масок» соответственно. Церемония их вручения прошла в воскресенье в лондонском Альберт-холле. «Рома» победила в таких важных номинациях, как «Лучший фильм» и «Лучшая режиссерская работа», а две актрисы «Фаворитки» удостоены наград за роли первого и второго планов.  Эхо Москвы

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