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Российский аппарат зафиксировал загадочные вспышки в атмосфере Земли

09:20 11.02.2019 Источник: REGNUM

Мощные световые «взрывы» неизвестной ученым природы обнаружил в земной атмосфере ультрафиолетовый телескоп, установленный на российском спутнике «Ломоносов». Об этом рассказал директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк.

По его словам, специалисты получили с помощью телескопа более важные данные, чем предполагали. Речь идет о новых физических явлениях, например, световых «взрывах» огромной мощности.

Такие «взрывы» регистрировались несколько раз во время полета спутника на высоте нескольких десятков километров. При этом под вспышкой нет ни гроз, ни облаков. Что её вызывает — пока неясно, сказал Панасюк РИА Новости.

Он добавил, что в атмосфере наблюдаются всплески ультрафиолетового излучения, часть которых известна ученым. Это спрайты — электрические разряды в мезосфере и термосфере — и эльвы — огромные слабо светящиеся вспышки в верхней части грозовых облаков.

Аппарат «Ломоносов» изготовила корпорация ВНИИЭМ по заказу МГУ. Спутник был выведен на орбиту весной 2016 года в результате первого запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома «Восточный». ИА REGNUM




Подробности: https://regnum.ru/news/innovatio/2569846.html

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