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НОВОСТИ

От аналогового вещания отключат семь российских регионов

10:00 11.02.2019 Источник: REGNUM

Первая волна перехода с аналогового на цифровое телевещание стартует в России 11 февраля. Она затронет семь регионов.

С 11 февраля аналоговый сигнал отключают в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях и Чечне. Ранее переход был опробован на Тверской области — в пилотном регионе аналоговый сигнал отключили в декабре 2018 года.

Вторая волна начнется 15 апреля и коснется еще 20 регионов РФ. За ней последует третья — 3 июня изменится способ вещания в остальных 57 регионах.

Как сообщалось ранее, в четвертом квартале 2018 года в России зафиксировали повышение в 2,5 раза спроса на приставки для цифрового телевидения. Формирование сети цифрового телерадиовещания было закончено в РФ к концу года.  ИА REGNUM

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