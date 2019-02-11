От аналогового вещания отключат семь российских регионов

10:00 Источник: REGNUM

Первая волна перехода с аналогового на цифровое телевещание стартует в России 11 февраля. Она затронет семь регионов.

С 11 февраля аналоговый сигнал отключают в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях и Чечне. Ранее переход был опробован на Тверской области — в пилотном регионе аналоговый сигнал отключили в декабре 2018 года.



Вторая волна начнется 15 апреля и коснется еще 20 регионов РФ. За ней последует третья — 3 июня изменится способ вещания в остальных 57 регионах.



Как сообщалось ранее, в четвертом квартале 2018 года в России зафиксировали повышение в 2,5 раза спроса на приставки для цифрового телевидения. Формирование сети цифрового телерадиовещания было закончено в РФ к концу года. ИА REGNUM