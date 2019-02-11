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Инвалидам могут разрешить бесплатно парковаться в любом российском регионе

10:05 11.02.2019 Источник: Коммерсант.ru

Инвалидам будут выдавать опознавательные знаки, позволяющие бесплатно парковаться в любом регионе России. Такое предложение содержит законопроект Минтруда, разработанный в том числе из-за жалоб иногородних инвалидов на штрафы на платных паркингах в Москве. Получать знаки при этом предлагается через сайты госуслуг, а не в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ), как сейчас. Соответствующие данные будут вноситься в федеральный электронный реестр.

В ГИБДД заявили, что в этом случае знаки «Инвалид» станут лишними: проверять законность льготной парковки можно будет по номеру автомобиля.  Коммерсантъ

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