Инвалидам могут разрешить бесплатно парковаться в любом российском регионе
10:05 11.02.2019 Источник: Коммерсант.ru
Инвалидам будут выдавать опознавательные знаки, позволяющие бесплатно парковаться в любом регионе России. Такое предложение содержит законопроект Минтруда, разработанный в том числе из-за жалоб иногородних инвалидов на штрафы на платных паркингах в Москве. Получать знаки при этом предлагается через сайты госуслуг, а не в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ), как сейчас. Соответствующие данные будут вноситься в федеральный электронный реестр.
В ГИБДД заявили, что в этом случае знаки «Инвалид» станут лишними: проверять законность льготной парковки можно будет по номеру автомобиля. Коммерсантъ
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