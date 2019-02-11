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Из-за переговоров с Каталонией в Мадриде проходят массовые протесты

10:20 11.02.2019 Источник: Русская служба Би-би-си

Десятки тысяч человек собрались в Мадриде на акцию протеста правых партий против плана испанского правительства по ослаблению напряженности в Каталонии.

Правоцентристские "Народная партия" и "Граждане" (Ciudadanos) утверждают, что план премьер-министра Педро Санчеса назначить посредника для переговоров с сепаратистами равносилен измене родине.

Сепаратисты отклонили это предложение: они хотят нового голосования по вопросу независимости. Как и правые, правящие социалисты также выступают против независимости Каталонии.

Крайне правые организации, в том числе партия "Голос" (Vox), также принимают участие в акции протеста, проходящей под лозунгом "За объединенную Испанию. Выборы - сейчас!"

Протестующие заполнили площадь Колон испанской столицы и близлежащие улицы, многие из них скандировали "Да здравствует Испания!" По оценкам полиции общее количество демонстрантов составило около 45 тыс человек.  Русская служба Би-би-си

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