Из-за переговоров с Каталонией в Мадриде проходят массовые протесты

10:20 Источник: Русская служба Би-би-си

Десятки тысяч человек собрались в Мадриде на акцию протеста правых партий против плана испанского правительства по ослаблению напряженности в Каталонии.

Правоцентристские "Народная партия" и "Граждане" (Ciudadanos) утверждают, что план премьер-министра Педро Санчеса назначить посредника для переговоров с сепаратистами равносилен измене родине.



Сепаратисты отклонили это предложение: они хотят нового голосования по вопросу независимости. Как и правые, правящие социалисты также выступают против независимости Каталонии.



Крайне правые организации, в том числе партия "Голос" (Vox), также принимают участие в акции протеста, проходящей под лозунгом "За объединенную Испанию. Выборы - сейчас!"

Протестующие заполнили площадь Колон испанской столицы и близлежащие улицы, многие из них скандировали "Да здравствует Испания!" По оценкам полиции общее количество демонстрантов составило около 45 тыс человек. Русская служба Би-би-си