Из-за переговоров с Каталонией в Мадриде проходят массовые протесты
10:20 11.02.2019 Источник: Русская служба Би-би-си
Десятки тысяч человек собрались в Мадриде на акцию протеста правых партий против плана испанского правительства по ослаблению напряженности в Каталонии.
Правоцентристские "Народная партия" и "Граждане" (Ciudadanos) утверждают, что план премьер-министра Педро Санчеса назначить посредника для переговоров с сепаратистами равносилен измене родине.
Сепаратисты отклонили это предложение: они хотят нового голосования по вопросу независимости. Как и правые, правящие социалисты также выступают против независимости Каталонии.
Крайне правые организации, в том числе партия "Голос" (Vox), также принимают участие в акции протеста, проходящей под лозунгом "За объединенную Испанию. Выборы - сейчас!"
Протестующие заполнили площадь Колон испанской столицы и близлежащие улицы, многие из них скандировали "Да здравствует Испания!" По оценкам полиции общее количество демонстрантов составило около 45 тыс человек. Русская служба Би-би-си
НОВОСТИ
- 11:32 11.02.2019
- Около 500 аргентинских болельщиков, по всей видимости, остались в России после ЧМ-2018
- 11:20 11.02.2019
- Минобороны РФ получит первую партию "Ночных охотников" в конце апреля
- 11:05 11.02.2019
- Названы регионы РФ с самым доступным бензином
- 11:00 11.02.2019
- Капитан "Норда" вернулся в Крым, чувствует себя "не очень" - судовладелец
- 10:32 11.02.2019
- Вывод американских войск из Сирии может начаться в ближайшие недели
- 10:05 11.02.2019
- Инвалидам могут разрешить бесплатно парковаться в любом российском регионе
- 10:00 11.02.2019
- От аналогового вещания отключат семь российских регионов
- 09:32 11.02.2019
- Стартовали крупнейшие военные учения в истории Венесуэлы
- 09:20 11.02.2019
- Российский аппарат зафиксировал загадочные вспышки в атмосфере Земли
- 09:05 11.02.2019
- "Фаворитка" и "Рома" стали лидерами по числу наград BAFTA
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать