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НОВОСТИ

Вывод американских войск из Сирии может начаться в ближайшие недели

10:32 11.02.2019 Источник: РОСБАЛТ

Вывод американского военного контингента из Сирии может начаться «в течение недель», однако это зависит от ситуации в САР. Как передает «Интерфакс», об этом заявил журналистам глава Центрального командования США Джозеф Вотел.

При этом он подчеркнул, что основной трудностью будет вывоз оборудования, и пояснил, что сейчас военные США принимают решение о том, какое оборудование им больше не нужно на территории Сирии. 

Напомним, ранее газета The Wall Street Journal писала, что командование ВС США рассчитывает полностью вывести из Сирии военный контингент к концу апреля.  Росбалт

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