Вывод американских войск из Сирии может начаться в ближайшие недели

10:32 Источник: РОСБАЛТ

Вывод американского военного контингента из Сирии может начаться «в течение недель», однако это зависит от ситуации в САР. Как передает «Интерфакс», об этом заявил журналистам глава Центрального командования США Джозеф Вотел.

При этом он подчеркнул, что основной трудностью будет вывоз оборудования, и пояснил, что сейчас военные США принимают решение о том, какое оборудование им больше не нужно на территории Сирии.

Напомним, ранее газета The Wall Street Journal писала, что командование ВС США рассчитывает полностью вывести из Сирии военный контингент к концу апреля. Росбалт