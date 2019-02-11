Вывод американских войск из Сирии может начаться в ближайшие недели
10:32 11.02.2019 Источник: РОСБАЛТ
Вывод американского военного контингента из Сирии может начаться «в течение недель», однако это зависит от ситуации в САР. Как передает «Интерфакс», об этом заявил журналистам глава Центрального командования США Джозеф Вотел.
При этом он подчеркнул, что основной трудностью будет вывоз оборудования, и пояснил, что сейчас военные США принимают решение о том, какое оборудование им больше не нужно на территории Сирии.
Напомним, ранее газета The Wall Street Journal писала, что командование ВС США рассчитывает полностью вывести из Сирии военный контингент к концу апреля. Росбалт
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