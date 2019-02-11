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Капитан "Норда" вернулся в Крым, чувствует себя "не очень" - судовладелец

11:00 11.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Капитан арестованного российского судна "Норд" Владимир Горбенко вернулся с Украины в Крым, чувствует себя "не очень", сообщила ТАСС судовладелец Анна Шевелева.

"Капитан в России. Его возвращение - его личный успешный проект. Чувствует себя не очень и просит его простить: как только будет готов все всем расскажет", - сказала она.

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