Минобороны РФ получит первую партию "Ночных охотников" в конце апреля

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Холдинг "Вертолеты России" поставит российским военным первую партию вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник" в конце апреля. Об этом сообщил в понедельник журналистам гендиректор холдинга Андрей Богинский.

"В силу того, что это опытная партия, передачу перенесли на конец апреля текущего года", - сказал он.



Ранее сообщалось, что первые две машины должны быть переданы Минобороны до конца 2018 года.

