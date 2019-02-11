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Минобороны РФ получит первую партию "Ночных охотников" в конце апреля

11:20 11.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Холдинг "Вертолеты России" поставит российским военным первую партию вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник" в конце апреля. Об этом сообщил в понедельник журналистам гендиректор холдинга Андрей Богинский.

"В силу того, что это опытная партия, передачу перенесли на конец апреля текущего года", - сказал он.

Ранее сообщалось, что первые две машины должны быть переданы Минобороны до конца 2018 года.

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