Минобороны РФ получит первую партию "Ночных охотников" в конце апреля
11:20 11.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Холдинг "Вертолеты России" поставит российским военным первую партию вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник" в конце апреля. Об этом сообщил в понедельник журналистам гендиректор холдинга Андрей Богинский.
"В силу того, что это опытная партия, передачу перенесли на конец апреля текущего года", - сказал он.
Ранее сообщалось, что первые две машины должны быть переданы Минобороны до конца 2018 года.
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