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Около 500 аргентинских болельщиков, по всей видимости, остались в России после ЧМ-2018

11:32 11.02.2019 Источник: Газета.Ru

Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что около 500 аргентинцев, приехавших на чемпионат мира 2018 года, так и не вернулись обратно.

«Почти 40 тыс. аргентинских болельщиков побывали в России, кстати, не все из них даже вернулись, около 300—500 человек, их ищут, ведь паспорт болельщика истек 31 декабря. Где-то затерялись, может, кто-то влюбился где-то в Сибири, может быть, открыл свой бизнес, не знаю», — цитирует дипломата «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Министерство безопасности Аргентины запретило трем болельщикам посещать футбольные матчи на два года после того, как они заставили россиянку произнести на видео неприличные фразы на испанском языке во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Газета.Ru

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