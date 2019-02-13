Роспотребнадзор: ситуацию с корью в Украине и некоторых странах ЕС неблагополучна

17:12 Источник: НГ-Online

В Европейском регионе 72 случая заболевания корью в 2018 году закончились смертью больных. Об этом со ссылкой на данные Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Всего за год корью заразились 82,5 тыс. человек в 47 из 53 стран Европейского региона, причем, самая неблагополучная ситуация оказалась в Украине, Сербии, Грузии, Албании, Израиле.



Например, в Украине показатель заболеваемости корью составлял 1209,25 случаев кори на 1 млн населения, в Сербии - 579,3 на 1 млн, в Грузии – 563,8 случаев на 1 млн, Албании - 499,6 случаев на 1 млн, в Израиле – 345,3, в Черногории – 322,6, в Греции – 196,8, в Киргизии – 164,4, в Молдавии – 84 на 1 млн, населения.



По данным ВОЗ, серьезные вспышки кори в 2018 году были зарегистрированы также в Великобритании, Германии, Бельгии, Болгарии, Швейцарии, Словакии, Польше, Казахстане. Как полагают медики, рост заболеваемости корью в странах Европейского региона может быть результатом недостаточного и неравномерного охвата жителей прививками против этого опасного и заразного заболевания.