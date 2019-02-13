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НОВОСТИ

На улицы российских городов могут вернуться ларьки

17:40 11.02.2019

Торговые сети в России не могут принять все товары, которые хотели бы реализовать производители, считает замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. Он отметил, что в стране отмечается дефицит торговых площадей, а потому необходимо увеличивать их за счёт павильонов. В ведомстве полагают, что это поддержит малый бизнес и позволит создать новые рабочие места. 

Законопроект, который предусматривает подобные меры, уже внесён в Госдуму. В нижней палате парламента положительно оценивают инициативу Минпромторга. Между тем, по его словам, в России примерно в два раза меньше торговых площадей на тысячу человек, чем в странах Европы. Он заметил, что развитие этого направления в бизнесе приведёт к созданию до 250 тыс. дополнительных рабочих мест.

«Одних только автолавок в стране может появиться не менее 50 тысяч. Это дополнительная загрузка автопрома. И дополнительные инвестиции в мобильные форматы составят несколько сотен миллиардов рублей. Плюс будет развиваться вся сопутствующая инфраструктура», — подчеркнул он.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров указывал, что утверждение поправок приведёт к привлечению в малый и средний бизнес порядка 220 млрд инвестиций, а также позволит реализовать не менее 4,5 млн тонн сельскохозяйственной продукции.  RT

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