На улицы российских городов могут вернуться ларьки

17:40

Торговые сети в России не могут принять все товары, которые хотели бы реализовать производители, считает замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. Он отметил, что в стране отмечается дефицит торговых площадей, а потому необходимо увеличивать их за счёт павильонов. В ведомстве полагают, что это поддержит малый бизнес и позволит создать новые рабочие места.

Законопроект, который предусматривает подобные меры, уже внесён в Госдуму. В нижней палате парламента положительно оценивают инициативу Минпромторга. Между тем, по его словам, в России примерно в два раза меньше торговых площадей на тысячу человек, чем в странах Европы. Он заметил, что развитие этого направления в бизнесе приведёт к созданию до 250 тыс. дополнительных рабочих мест.



«Одних только автолавок в стране может появиться не менее 50 тысяч. Это дополнительная загрузка автопрома. И дополнительные инвестиции в мобильные форматы составят несколько сотен миллиардов рублей. Плюс будет развиваться вся сопутствующая инфраструктура», — подчеркнул он.



Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров указывал, что утверждение поправок приведёт к привлечению в малый и средний бизнес порядка 220 млрд инвестиций, а также позволит реализовать не менее 4,5 млн тонн сельскохозяйственной продукции. RT

