Роскосмос опроверг информацию, что заплатит НАСА за место для космонавта ОАЭ на МКС

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госкорпорация "Роскосмос" не собирается платить НАСА за место для космонавта ОАЭ на американском сегменте Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил в понедельник ТАСС исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

Ранее в СМИ появилась информация, что космонавт ОАЭ на МКС будет проживать на американском сегменте, причем эту услугу оплатит Россия.

"Ни о какой такой покупке речи не идет, это информация не соответствует действительности", - сказал Крикалев, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщил ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, госкорпорация в ходе переговоров в Дубайском космическом центре имени Мухаммеда бен Рашида согласовала программу полетов на МКС космонавтов из ОАЭ. Контракт между космическим центром ОАЭ и Роскосмосом на подготовку и организацию полета первого космонавта этой страны на МКС был подписан в 2018 году.