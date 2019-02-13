Роскосмос опроверг информацию, что заплатит НАСА за место для космонавта ОАЭ на МКС
18:30 11.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госкорпорация "Роскосмос" не собирается платить НАСА за место для космонавта ОАЭ на американском сегменте Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил в понедельник ТАСС исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
Ранее в СМИ появилась информация, что космонавт ОАЭ на МКС будет проживать на американском сегменте, причем эту услугу оплатит Россия.
"Ни о какой такой покупке речи не идет, это информация не соответствует действительности", - сказал Крикалев, отвечая на соответствующий вопрос.
Как сообщил ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, госкорпорация в ходе переговоров в Дубайском космическом центре имени Мухаммеда бен Рашида согласовала программу полетов на МКС космонавтов из ОАЭ. Контракт между космическим центром ОАЭ и Роскосмосом на подготовку и организацию полета первого космонавта этой страны на МКС был подписан в 2018 году.
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