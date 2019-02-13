Минобороны Венгрии выставило на продажу свои МиГ-29
19:30 11.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство обороны Венгрии выставило на продажу последнюю партию снятых с вооружения истребителей МиГ-29, все еще остающихся на балансе ведомства. Об этом в понедельник сообщает информационно- аналитическое агентство "Джейнс".
Единый лот включает 19 истребителей МиГ-29, признанных негодными или частично разобранных, 20 двигателей и около 300 других предметов, в том числе вооружения для самолетов. Начальная цена лота составляет 2,6 млрд форинтов ($10 млн).
Перед аукционом власти Венгрии должны получить разрешение российской стороны.
В ноябре 2017 года агентство "Джеймс" сообщило, что Венгрия начала процедуру аукционной продажи 23 многоцелевых истребителей МиГ-29, стартовая цена за которые составила 4,8 млрд венгерских форинтов (18 млн долларов). На торги тогда были также выставлены 20 двигателей от этих самолетов, ракеты и более 1,2 тыс. запасных частей.
Выставленные на аукцион истребители последний раз поднимались в воздух в 2010 году. Некоторые из МиГов в течение многих лет стояли под открытым небом на военном аэродроме города Кечкемет.
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