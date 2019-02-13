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Вопрос о влиянии ДРСМД на ЕС вынесут на рассмотрение Европарламента

20:30 11.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопрос о ситуации с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и его влиянии на Евросоюз выносится на рассмотрение начавшейся в понедельник в Страсбурге пленарной сессии Европейского парламента. Об этом, как свидетельствует трансляция заседания, ведущаяся на интернет-сайте организации, объявил глава Европарламента Антонио Таяни.

Предложение было вынесено на голосование парламента группой социалистов. "Необходимо, чтобы Европарламент определил свою позицию в отношении вопросов, касающихся РСМД, так как этот вопрос имеет непосредственное воздействие на безопасность наших граждан. Данный документ касается сотен видов вооружений, и мы просто обязаны поддержать этот договор, укрепляющий нашу безопасность и основанный на четких положениях. Следует принять соответствующую резолюцию именно на этой неделе", - сказал представитель социалистов в Европарламенте.

Согласно принятому решению, по данному запросу с изложением позиции Европейского союза выступит представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини или кто-то из ее заместителей. В четверг пройдет голосование по резолюции относительно влияния ситуации РСМД на Евросоюз, сообщил Таяни.


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