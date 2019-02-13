СМИ: Лондон не успеет перезаключить все соглашения по Brexit до даты выхода из ЕС

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания не успеет перезаключить все соглашения о свободной торговли до 29 марта, когда страна должна официально покинуть Евросоюз. Об этом сообщил в понедельник британский телеканал "Скай ньюс", сославшись на источник в правительстве.

Как подчеркивает телеканал, это стало первым признанием со стороны исполнительной власти того факта, что за остающиеся 46 дней до "развода" Великобритания не успеет заново подписать около 40 европейских соглашений, частью которых она является, охватывающих 70 стран и отвечающих за 12% британского товарооборота. Как напоминает "Скай ньюс", два года назад британский министр внешней торговли Лиам Фокс заявил, что все эти соглашения будут готовы, чтобы быть подписанными, уже на следующую минуту после наступления момента для Brexit.

Так, по данным телеканала, задержки с согласованием торговых сделок у британских переговорщиков возникли с Южной Кореей и с Японией. Токио, как ранее информировала газета "Файнэншл таймс", отказался зеркально повторять условия существующей сделки с ЕС, предложив начать переговоры с чистого листа, чтобы попытаться добиться для себя более выгодных условий по сравнению с действующим соглашением с ЕС.

Примечательно, что именно возможность Великобритании заключать сделки о свободной торговле по всему миру называлась сторонниками "развода" с ЕС в качестве одного из основных аргументов в пользу разрыва связей с европейским сообществом во время агитационной кампании к референдуму два года назад. Плебисцит по вопросу о дальнейшем членстве Соединенного Королевства в Евросоюзе состоялся 23 июня 2016 года, и победу на нем с результатом 51,9% одержали сторонники Brexit. Его итогом должен стать официальный выход Великобритании из ЕС 29 марта нынешнего года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.