СМИ: Лондон не успеет перезаключить все соглашения по Brexit до даты выхода из ЕС
21:30 11.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания не успеет перезаключить все соглашения о свободной торговли до 29 марта, когда страна должна официально покинуть Евросоюз. Об этом сообщил в понедельник британский телеканал "Скай ньюс", сославшись на источник в правительстве.
Как подчеркивает телеканал, это стало первым признанием со стороны исполнительной власти того факта, что за остающиеся 46 дней до "развода" Великобритания не успеет заново подписать около 40 европейских соглашений, частью которых она является, охватывающих 70 стран и отвечающих за 12% британского товарооборота. Как напоминает "Скай ньюс", два года назад британский министр внешней торговли Лиам Фокс заявил, что все эти соглашения будут готовы, чтобы быть подписанными, уже на следующую минуту после наступления момента для Brexit.
Так, по данным телеканала, задержки с согласованием торговых сделок у британских переговорщиков возникли с Южной Кореей и с Японией. Токио, как ранее информировала газета "Файнэншл таймс", отказался зеркально повторять условия существующей сделки с ЕС, предложив начать переговоры с чистого листа, чтобы попытаться добиться для себя более выгодных условий по сравнению с действующим соглашением с ЕС.
Примечательно, что именно возможность Великобритании заключать сделки о свободной торговле по всему миру называлась сторонниками "развода" с ЕС в качестве одного из основных аргументов в пользу разрыва связей с европейским сообществом во время агитационной кампании к референдуму два года назад. Плебисцит по вопросу о дальнейшем членстве Соединенного Королевства в Евросоюзе состоялся 23 июня 2016 года, и победу на нем с результатом 51,9% одержали сторонники Brexit. Его итогом должен стать официальный выход Великобритании из ЕС 29 марта нынешнего года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.
НОВОСТИ
- 22:30 13.02.2019
- Посол США в РФ предложил отправить президентов двух стран в космос
- 21:30 13.02.2019
- Представители ЛНР и ДНР настаивают на подписании Киевом декларации против пыток и насилия
- 20:30 13.02.2019
- Латвия: Законность перевода школ на латышский язык будут рассматривать в суде
- 19:45 13.02.2019
- Минимальный размер алиментов должен зависеть от прожиточного минимума ребенка - сенатор
- 19:15 13.02.2019
- Столтенберг заявил, что НАТО продолжит диалог с РФ по ДРСМД
- 18:30 13.02.2019
- Субсидирование полетов на Дальний Восток будет увеличено на 5,2 млрд рублей
- 17:40 13.02.2019
- Движение "За права человека" Льва Пономарева включили в список иностранных агентов
- 17:12 13.02.2019
- В российских театрах может появиться должность президента
- 17:00 13.02.2019
- В офисе "Яблока" в Пскове идут обыски
- 16:32 13.02.2019
- На Шри-Ланке набирают палачей по объявлению
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать