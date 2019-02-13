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Не смотря на санкции США доходы Ирана от экспорта нефти увеличились на 49%

22:30 11.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доходы Ирана от экспорта нефти увеличились на 49% за первые девять месяцев текущего года по иранскому календарю (начался 21 марта 2018 года), несмотря на санкции США. Эти данные приводит в понедельник агентство ИРНА, ссылаясь на официальную статистику. По этим сведениям, за данный период Иран продал за рубеж нефти на 17,1 млрд долларов, что больше показателя за аналогичный период предыдущего года на 48,9%.

В качестве основной причины такого успеха ИРНА приводит фактор подъема цен на нефть на мировом рынке. Правда, отмечает агентство, в последние несколько недель мировые цены на нефть снизились с 80 до 50 долларов за баррель за счет напряженности в торговых отношениях между США и Китаем, избытка предложения нефти на мировом рынке и обеспокоенности относительно возможного снижения темпов роста мировой экономики.


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