Жители Германии больше опасаются США, чем Россию и Китай - опрос
07:50 12.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Традиционные союзники Вашингтона видят большую угрозу для своей безопасности в росте мощи и влияния США, нежели в политике России или Китая. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного вашингтонским Pew Research Center (исследовательским центром Пью), которые были представлены в понедельник в Берлине в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности. Их приводит телеканал ЦДФ.
Согласно результатам исследования, 49% граждан Германии считают, что мощь и влияние США представляют большую угрозу для ФРГ, чем Россия и Китай. В России опасность усматривают 30% немцев, в Китае - 33% респондентов.
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