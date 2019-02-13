Жители Германии больше опасаются США, чем Россию и Китай - опрос

07:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Традиционные союзники Вашингтона видят большую угрозу для своей безопасности в росте мощи и влияния США, нежели в политике России или Китая. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного вашингтонским Pew Research Center (исследовательским центром Пью), которые были представлены в понедельник в Берлине в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности. Их приводит телеканал ЦДФ.

Согласно результатам исследования, 49% граждан Германии считают, что мощь и влияние США представляют большую угрозу для ФРГ, чем Россия и Китай. В России опасность усматривают 30% немцев, в Китае - 33% респондентов.