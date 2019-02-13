Премьер Японии отказался раскрыть точное содержание переговоров с Россией

08:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отказался во вторник исключить, что мирный договор с Россией будет подписан только на основе передачи Токио меньшей части юга Курил - острова Шикотан и прилегающей к нему гряды мелких необитаемых островков. Он не стал давать такие гарантии в ответ на вопросы депутата от оппозиции в ходе транслируемых по телевидению дебатов в бюджетной комиссии нижней палаты парламента.

"Я бы хотел воздержаться от комментариев по этой теме", - несколько раз повторил премьер.

Он утверждал, что не может раскрывать конкретное содержание ведущихся сейчас переговоров с Россией о мирном договоре. "В противном случае я не смогу рассчитывать на откровенность партнеров по переговорам, в том числе, когда они проводятся один на один", - сказал Абэ.