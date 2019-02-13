Ряд министров уверены в отставке Мэй в 2019 году - The Sun

09:00 Источник: РБК

Два члена кабинета министров Великобритании, возглавляемого премьером Терезой Мэй, уверены, что летом 2019-го она покинет свой пост, пишет газета The Sun со ссылкой на источники.

Одним из этих членов правительства является министр внешней торговли Лиэм Фокс, которому Мэй лично намекала на свою отставку, заявил собеседник издания в Консервативной партии Великобритании.



«Лиэм уверен, что она уйдет [с поста] этим летом. По его словам, все что премьер-министр говорила ему, намекает на это», — сказал источник. Другой собеседник The Sun среди консерваторов утверждает, что в партии хотят, чтобы Мэй завершила Brexit, «но на этом все». РБК

