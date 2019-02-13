Тимошенко пообещала вернуть Крым и привлечь Россию к ответственности

10:00

Вернуть Киеву Крым и Донбасс в случае своей победы на президентских выборах пообещала лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Об этом сообщается на сайте партии.

Также Тимошенко заявила о намерении привлечь Россию к ответственности за происходящее.



"Нам нужно не только вернуть оккупированные территории Крыма и Донбасса, но и привлечь Россию как государство-оккупанта к ответственности, возместить убытки, которые понесла наша страна", - заявила она. ren.tv

