Несколько человек упали с трапа в аэропорту Барнаула [+ВИДЕО]
09:20 12.02.2019
При посадке на борт самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» произошло опускание трапа. Три пассажира упали с высоты и получили травмы.
Первую медицинскую помощь пострадавшим оказали в аэропорту, потом травмированных госпитализировали в краевую клиническую больницу скорой помощи. Как сообщили источники altapress.ru, пострадавшие пассажиры получили серьезные травмы.
Сейчас в аэропорту создана комиссия, работают специалисты межрайонного следственного комитета на транспорте СК РФ, представители Западно-Сибирской прокуратуры, Минтранса, работники авиапредприятия и другие.
По информации Минтранса, в результате ЧП пострадали 5 пассажиров, двум из них не потребовалась госпитализация. Сейчас три человека находятся в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи. В ведомстве также сообщили, что трап проходил проверку, согласно регламенту, в октябре 2018 года. Тогда замечаний не выявили.
Самолет вылетел из аэропорта Барнаула в Москву через два часа после случившегося, сообщают РИА Новости. altapress.ru
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