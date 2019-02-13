Несколько человек упали с трапа в аэропорту Барнаула [+ВИДЕО]

09:20

При посадке на борт самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» произошло опускание трапа. Три пассажира упали с высоты и получили травмы.

Первую медицинскую помощь пострадавшим оказали в аэропорту, потом травмированных госпитализировали в краевую клиническую больницу скорой помощи. Как сообщили источники altapress.ru, пострадавшие пассажиры получили серьезные травмы.

Сейчас в аэропорту создана комиссия, работают специалисты межрайонного следственного комитета на транспорте СК РФ, представители Западно-Сибирской прокуратуры, Минтранса, работники авиапредприятия и другие.

По информации Минтранса, в результате ЧП пострадали 5 пассажиров, двум из них не потребовалась госпитализация. Сейчас три человека находятся в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи. В ведомстве также сообщили, что трап проходил проверку, согласно регламенту, в октябре 2018 года. Тогда замечаний не выявили.

Самолет вылетел из аэропорта Барнаула в Москву через два часа после случившегося, сообщают РИА Новости. altapress.ru