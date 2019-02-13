0
0
734
НОВОСТИ

Несколько человек упали с трапа в аэропорту Барнаула [+ВИДЕО]

09:20 12.02.2019

При посадке на борт самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» произошло опускание трапа. Три пассажира упали с высоты и получили травмы.

Первую медицинскую помощь пострадавшим оказали в аэропорту, потом травмированных госпитализировали в краевую клиническую больницу скорой помощи. Как сообщили источники altapress.ru, пострадавшие пассажиры получили серьезные травмы.

Сейчас в аэропорту создана комиссия, работают специалисты межрайонного следственного комитета на транспорте СК РФ, представители Западно-Сибирской прокуратуры, Минтранса, работники авиапредприятия и другие.

По информации Минтранса, в результате ЧП пострадали 5 пассажиров, двум из них не потребовалась госпитализация. Сейчас три человека находятся в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи. В ведомстве также сообщили, что трап проходил проверку, согласно регламенту, в октябре 2018 года. Тогда замечаний не выявили.

Самолет вылетел из аэропорта Барнаула в Москву через два часа после случившегося, сообщают РИА Новости.  altapress.ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

22:30 13.02.2019
Посол США в РФ предложил отправить президентов двух стран в космос
0
131
21:30 13.02.2019
Представители ЛНР и ДНР настаивают на подписании Киевом декларации против пыток и насилия
0
181
20:30 13.02.2019
Латвия: Законность перевода школ на латышский язык будут рассматривать в суде
0
232
19:45 13.02.2019
Минимальный размер алиментов должен зависеть от прожиточного минимума ребенка - сенатор
0
259
19:15 13.02.2019
Столтенберг заявил, что НАТО продолжит диалог с РФ по ДРСМД
0
274
18:30 13.02.2019
Субсидирование полетов на Дальний Восток будет увеличено на 5,2 млрд рублей
0
299
17:40 13.02.2019
Движение "За права человека" Льва Пономарева включили в список иностранных агентов
0
329
17:12 13.02.2019
В российских театрах может появиться должность президента
0
340
17:00 13.02.2019
В офисе "Яблока" в Пскове идут обыски
0
365
16:32 13.02.2019
На Шри-Ланке набирают палачей по объявлению
0
417

Возврат к списку