Мэр Риги Нил Ушаков остался на своем посту

11:00 Источник: Эхо Москвы

Мэр Риги Нил Ушаков сохранил свой пост. Оппозиции в думе латвийской столицы не хватило голосов за его отставку. Оппоненты мэра считают его ответственным за коррупционные скандалы. Ранее Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией провело обыски дома у мэра и на его рабочем месте. Сам Ушаков настаивает, что не нарушал закон и не собирается уходить в отставку. Эхо Москвы