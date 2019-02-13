0
0
805
НОВОСТИ

В Венгрии обвинили западных критиков России в "огромном лицемерии"

10:05 12.02.2019 Источник: RNS

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ходе пресс-конференции с госсекретарем Соединенных Штатов Майком Помпео обвинил западных критиков России в «огромном лицемерии», объяснив это тем, что Будапешт не может существенно изменить политическую ситуацию в регионе.

«Когда речь заходит о России, как я уже сказал госсекретарю (США), на европейской политической арене наблюдается огромное лицемерие и политкорректность», — цитирует Сийярто AFP.  RNS

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

22:30 13.02.2019
Посол США в РФ предложил отправить президентов двух стран в космос
0
131
21:30 13.02.2019
Представители ЛНР и ДНР настаивают на подписании Киевом декларации против пыток и насилия
0
181
20:30 13.02.2019
Латвия: Законность перевода школ на латышский язык будут рассматривать в суде
0
232
19:45 13.02.2019
Минимальный размер алиментов должен зависеть от прожиточного минимума ребенка - сенатор
0
259
19:15 13.02.2019
Столтенберг заявил, что НАТО продолжит диалог с РФ по ДРСМД
0
274
18:30 13.02.2019
Субсидирование полетов на Дальний Восток будет увеличено на 5,2 млрд рублей
0
299
17:40 13.02.2019
Движение "За права человека" Льва Пономарева включили в список иностранных агентов
0
329
17:12 13.02.2019
В российских театрах может появиться должность президента
0
340
17:00 13.02.2019
В офисе "Яблока" в Пскове идут обыски
0
365
16:32 13.02.2019
На Шри-Ланке набирают палачей по объявлению
0
417

Возврат к списку