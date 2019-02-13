В Венгрии обвинили западных критиков России в "огромном лицемерии"

10:05 Источник: RNS

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ходе пресс-конференции с госсекретарем Соединенных Штатов Майком Помпео обвинил западных критиков России в «огромном лицемерии», объяснив это тем, что Будапешт не может существенно изменить политическую ситуацию в регионе.

«Когда речь заходит о России, как я уже сказал госсекретарю (США), на европейской политической арене наблюдается огромное лицемерие и политкорректность», — цитирует Сийярто AFP. RNS

