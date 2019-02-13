Минкомсвязь предупредила о мошенничестве с отключением аналогового ТВ
09:32 12.02.2019
Мошенники пытаются заключать с гражданами договоры на услуги платного кабельного телевидения на фоне отключения аналогового эфирного телевидения и перехода на «цифру». Об этом сообщил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.
В понедельник семь российских регионов перешли на цифровое телевидение. Замена аналогового телевидения коснулась Чечни, Магаданский, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областей.
В связи с этим замглавы Минкомсвязи сообщил об активизации мошенников.
«Появились жулики, которые под предлогом отключения аналога пытаются изменить тарифы или перезаключить договоры на кабельных операторов и интернет-провайдеров», — рассказал Волин.
Замглавы ведомства заверил, что внимание местных властей уже обращено на борьбу со злоумышленниками. ФАН
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