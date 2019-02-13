Ведущим российским вузам выделили 10 млрд руб. на повышение конкурентоспособности

11:20 Источник: Известия

Правительство России выделило ведущим университетам страны 9,9 млрд руб. для повышения конкурентоспособности в мире. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Как сказано в документе, субсидии из федерального бюджета получит 21 высшее учебное заведение. Они будут разделены на три равные группы, которым предусмотрены выплаты в размере 860,96 млн руб., 430,48 млн руб. и 122,99 млн руб. соответственно.



Средства будут выделены в рамках проекта «Молодые профессионалы («Повышение конкурентоспособности профессионального образования»), который входит в программу реализации нацпроекта «Образование».



В январе стало известно, что Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ) занял пятое место в рейтинге вузов стран с активно развивающейся экономикой. Всего число российских университетов в списке за последний год увеличилось с 27 до 35. Россия стала четвертой по представленности страной рейтинга. Известия

