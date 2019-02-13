ФСБ включила в список террористических еще две организации

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная служба безопасности РФ внесла еще две организации в единый федеральный список организаций, признанных террористическими, сообщается на сайте ФСБ.

Согласно списку, в реестр добавлены организация "Чистопольский джамаат", признанная террористической Приволжским окружным военным судом в 2017 году, и организация "Рохнамо ба суи давлати исломи" ("Путеводитель в исламское государство", признанной террористической Московским окружным военным судом в 2018 году.



Всего в реестре числится 29 террористических организаций.

