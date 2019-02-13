0
0
786
НОВОСТИ

ФСБ включила в список террористических еще две организации

12:00 12.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная служба безопасности РФ внесла еще две организации в единый федеральный список организаций, признанных террористическими, сообщается на сайте ФСБ.

Согласно списку, в реестр добавлены организация "Чистопольский джамаат", признанная террористической Приволжским окружным военным судом в 2017 году, и организация "Рохнамо ба суи давлати исломи" ("Путеводитель в исламское государство", признанной террористической Московским окружным военным судом в 2018 году.

Всего в реестре числится 29 террористических организаций.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

22:30 13.02.2019
Посол США в РФ предложил отправить президентов двух стран в космос
0
119
21:30 13.02.2019
Представители ЛНР и ДНР настаивают на подписании Киевом декларации против пыток и насилия
0
172
20:30 13.02.2019
Латвия: Законность перевода школ на латышский язык будут рассматривать в суде
0
224
19:45 13.02.2019
Минимальный размер алиментов должен зависеть от прожиточного минимума ребенка - сенатор
0
250
19:15 13.02.2019
Столтенберг заявил, что НАТО продолжит диалог с РФ по ДРСМД
0
265
18:30 13.02.2019
Субсидирование полетов на Дальний Восток будет увеличено на 5,2 млрд рублей
0
293
17:40 13.02.2019
Движение "За права человека" Льва Пономарева включили в список иностранных агентов
0
323
17:12 13.02.2019
В российских театрах может появиться должность президента
0
333
17:00 13.02.2019
В офисе "Яблока" в Пскове идут обыски
0
358
16:32 13.02.2019
На Шри-Ланке набирают палачей по объявлению
0
410

Возврат к списку