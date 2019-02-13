Антисемитизм распространяется как яд - глава МВД Франции

12:32 Источник: REGNUM

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер после нескольких акций, прошедших в Париже и Эссонне против евреев, заявил, что антисемитизм во Франции вырос на 74% в 2018 году, сообщает Le Figaro.

«Антисемитизм распространяется как яд», — заявил Кристоф Кастанер в Сент-Женевьев-де-Буа.



В министерстве внутренних дел Франции сообщили, что число актов, направленных против евреев, увеличилось с 311 случаев в 2017 году до 541 в 2018 году.



Как сообщалось ранее, в марте 2018 года во Франции произошло громкое убийство 85-летней жительницы Парижа, пережившей Холокост. Следователи увидели в этом деле антисемитский мотив. ИА REGNUM