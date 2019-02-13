Антисемитизм распространяется как яд - глава МВД Франции
12:32 12.02.2019 Источник: REGNUM
Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер после нескольких акций, прошедших в Париже и Эссонне против евреев, заявил, что антисемитизм во Франции вырос на 74% в 2018 году, сообщает Le Figaro.
«Антисемитизм распространяется как яд», — заявил Кристоф Кастанер в Сент-Женевьев-де-Буа.
В министерстве внутренних дел Франции сообщили, что число актов, направленных против евреев, увеличилось с 311 случаев в 2017 году до 541 в 2018 году.
Как сообщалось ранее, в марте 2018 года во Франции произошло громкое убийство 85-летней жительницы Парижа, пережившей Холокост. Следователи увидели в этом деле антисемитский мотив. ИА REGNUM
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комментарии(1)
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Boris 17:01 12.02.2019
Удивительно, что в стране в которую десятилетиями нагоняют толпы арабов растет нетерпимость к евреям. С чем бы это могло быть связано?
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