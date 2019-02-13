0
1
791
НОВОСТИ

Антисемитизм распространяется как яд - глава МВД Франции

12:32 12.02.2019 Источник: REGNUM

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер после нескольких акций, прошедших в Париже и Эссонне против евреев, заявил, что антисемитизм во Франции вырос на 74% в 2018 году, сообщает Le Figaro.

«Антисемитизм распространяется как яд», — заявил Кристоф Кастанер в Сент-Женевьев-де-Буа.

В министерстве внутренних дел Франции сообщили, что число актов, направленных против евреев, увеличилось с 311 случаев в 2017 году до 541 в 2018 году.

Как сообщалось ранее, в марте 2018 года во Франции произошло громкое убийство 85-летней жительницы Парижа, пережившей Холокост. Следователи увидели в этом деле антисемитский мотив.  ИА REGNUM

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(1)

0 Ответить

Boris 17:01 12.02.2019

Удивительно, что в стране в которую десятилетиями нагоняют толпы арабов растет нетерпимость к евреям. С чем бы это могло быть связано?

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

22:30 13.02.2019
Посол США в РФ предложил отправить президентов двух стран в космос
0
131
21:30 13.02.2019
Представители ЛНР и ДНР настаивают на подписании Киевом декларации против пыток и насилия
0
181
20:30 13.02.2019
Латвия: Законность перевода школ на латышский язык будут рассматривать в суде
0
232
19:45 13.02.2019
Минимальный размер алиментов должен зависеть от прожиточного минимума ребенка - сенатор
0
259
19:15 13.02.2019
Столтенберг заявил, что НАТО продолжит диалог с РФ по ДРСМД
0
274
18:30 13.02.2019
Субсидирование полетов на Дальний Восток будет увеличено на 5,2 млрд рублей
0
299
17:40 13.02.2019
Движение "За права человека" Льва Пономарева включили в список иностранных агентов
0
329
17:12 13.02.2019
В российских театрах может появиться должность президента
0
340
17:00 13.02.2019
В офисе "Яблока" в Пскове идут обыски
0
365
16:32 13.02.2019
На Шри-Ланке набирают палачей по объявлению
0
417

Возврат к списку