Не менее 70 человек погибли и пострадали в Сирии при ударе коалиции во главе с США - САНА

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 70 мирных жителей погибли и пострадали в результате удара ВВС возглавляемой США международной коалиции по населенному пункту в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщило во вторник агентство САНА.

Согласно данным его источников, удар пришелся по лагерю в селении Эль-Багуз.

