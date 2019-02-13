Не менее 70 человек погибли и пострадали в Сирии при ударе коалиции во главе с США - САНА
13:20 12.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере 70 мирных жителей погибли и пострадали в результате удара ВВС возглавляемой США международной коалиции по населенному пункту в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщило во вторник агентство САНА.
Согласно данным его источников, удар пришелся по лагерю в селении Эль-Багуз.
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