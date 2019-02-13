Госдума приняла в первом чтении законопроект об устойчивости Рунета

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры всемирной сети. Авторами инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой.

Документом предусматривается "создание национальной системы получения информации о доменных именах или сетевых адресах - совокупность взаимосвязанных программно- аппаратных средств, предназначенных для хранения и получения информации о сетевых адресах в отношении доменных имен, в том числе включенных в российскую национальную доменную зону, а также авторизации при разрешении доменных имен".