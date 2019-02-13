На Ставрополье задержали банду грабителей церквей

14:12

Сотрудники правоохранительных органов задержали троих молодых людей, которые грабили храмы и церкви. Выяснилось, что злоумышленникам удалось похитить иконы и пожертвования прихожан в городе Новопавловске и Арзгирском районе Ставрополья. Общая сумма причиненного ущерба составила более ста тысяч рублей, уточнили в пресс-службе краевого Главка. В беседе со следователями предполагаемые преступники сознались в содеянном.

Сейчас проверяется их причастность на совершение аналогичных преступлений. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». revizor26.ru