На Ставрополье задержали банду грабителей церквей
14:12 12.02.2019
Сотрудники правоохранительных органов задержали троих молодых людей, которые грабили храмы и церкви. Выяснилось, что злоумышленникам удалось похитить иконы и пожертвования прихожан в городе Новопавловске и Арзгирском районе Ставрополья. Общая сумма причиненного ущерба составила более ста тысяч рублей, уточнили в пресс-службе краевого Главка. В беседе со следователями предполагаемые преступники сознались в содеянном.
Сейчас проверяется их причастность на совершение аналогичных преступлений. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». revizor26.ru
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