НАТО отказывается брать на себя обязательства по транспондерам на самолетах - Лавров

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Североатлантический альянс отказывается брать на себя обязательства по включению транспондеров на военной авиатехнике для обеспечения безопасности полетов. Об этом на пресс-конференции во вторник заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"НАТО отказывается брать на себя обязательства по транспондерам несмотря на то, что мы неоднократно на заседаниях Совета Россия - НАТО ставили этот вопрос. Они предпочитают в Совете Россия - НАТО заниматься полемикой вокруг своего толкования событий на Украине после того, как они поддержали антигосударственный переворот", - отметил Лавров.

