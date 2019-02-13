Краснодарец оплатил суточную стоимость проезда в трамвае для всех пассажиров

15:12

11 февраля проезд в краснодарском трамвае №5 с бортовым номером 252 на сутки стал бесплатным для всех пассажиров: проезд выкупил житель Краснодара Иван Калугин.

24-летний краснодарец написал в своем инстаграм-аккаунте, что хотел сделать людей немного счастливее. «Если ты краснодарец и перемещаешься на трамваях, то маршрут 5, вагон 252, перевозит всех сегодня бесплатно. Я купил его для всех жителей нашего города, чтобы вы стали немного счастливее», — объяснил Иван Калугин, договорившийся об этой акции с МУП «КТТУ».

О бесплатном проезде пассажиров оповещали наклейки на спинках сидений.



Выкуп суточного проезда обошелся Ивану Калугину в сумму около 50 тысяч рублей. yugopolis.ru

