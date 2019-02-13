В Госдуме предложили отменить визы для японских граждан

15:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме предложили отменить визы для японцев. Как сообщила радиостанции «Говорит Москва» первый заместитель председателя комитета по международным делам Светлана Журова, эта мера способна ускорить заключение мирного договора.

По её мнению, японцы позитивные и миролюбивые люди. Журова считает, что отмена виз поможет населению этой страны лучше понять, почему Россия считает Курилы «своей исконной территорией».



«Такие процессы идут только на пользу для наших стран. Тем более, японцы очень позитивные и безопасные люди. Япония – это та страна, к которой есть доверие. У нас с очень многими странами безвизовое пространство, кроме электронной визы больше ничего не нужно. Если будет ещё одна страна, это только лишний раз докажет, что Россия готовая открыть двери и готова к сотрудничеству. Может быть, если японцы будут чаще приезжать к нам в страну, то станут по-другому относиться к вопросу о Курильских островах, и к тому, почему мы считаем их своей исконной территорией».



Также Журова напомнила об уже существующей упрощенной процедуре посещения Сахалина для японцев.



В этом году активизировались обсуждения заключения мирного договора между Москвой и Токио. Япония намерена вернуть под свой контроль четыре Курильских острова: Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Кроме того, обсуждается решение вопроса о военных компенсациях.



7 февраля стало известно, что Япония перестала использовать термин «незаконная оккупация» в отношении Курильских островов.

