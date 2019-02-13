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НОВОСТИ

В Британии создали приложение для знакомств коров

16:32 12.02.2019

Мобильное приложение для знакомств, напоминающее Тиндер, создали для буренок в Великобритании. Программа призвана найти для сельскохозяйственных животных оптимальную пару для размножения. Для этого будет учитываться целый ряд генетических параметров. Об этом рассказывает Daily Post.

Выбор за своих питомцев будут делать фермеры. 

По словам разработчиков, найти правильную пару сложно даже людям, а животным это сделать практически нереально. Потому неравнодушные представители одной из животноводческих компаний решили помочь питомцам обрести "настоящую любовь".

Приложение будет официально запущено 14 февраля, в День святого Валентина.  ren.tv

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комментарии(1)

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Boris 16:55 12.02.2019

Вот же дураки! Лучше бы построили собственный сегмент Интернета и "распилили" кучу казенных денег!

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24smi.org
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