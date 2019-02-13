Путин поддержал идею возрождения жилищно-строительных кооперативов

17:18 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Россиисчитает хорошей идею возрождения механизма жилищно- строительных кооперативов. "Это хорошая идея, мы это обсуждали как один из вариантов поддержки стройки", - сказал он на встрече с представителями общественности, отвечая на соответствующее предложение.