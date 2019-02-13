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Германии необходим приток квалифицированных мигрантов - эксперты

18:30 12.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ежегодный приток более 250 тыс. высококвалифицированных мигрантов необходим Германии на фоне миграционного кризиса. Об этом сообщается в исследовании Фонда Бертельсмана, опубликованном во вторник на официальном сайте организации.

"Миграция - ключ к успешному будущему. Германия нуждается в рабочей силе, в том числе из стран за пределами Евросоюза, - заявил глава фонда Йорг Дрегер. - Сегодня из этих стран в ФРГ приезжает слишком мало мигрантов с высшим образованием". Также исследователи полагают, что развитие цифровых технологий создаст нишу на рынке труда для квалифицированных кадров как, например, инженеров и преподавателей вузов.

Согласно данным экспертов, в ближайшие десятилетия в Германии будут вакантны до 16 млн рабочих мест. В связи с этим страна нуждается по меньшей мере в 260 тыс. трудовых мигрантов ежегодно. Специалисты отмечают, что число приезжающих в ФРГ работников из стран Евросоюза с каждым годом уменьшается и составляет в среднем 114 тыс. человек в год, в то время как число трудовых мигрантов из стран за пределами Европейского союза, наоборот, растет и составляет в среднем 146 тыс. человек в год.



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