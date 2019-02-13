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Франция: Почти 1,8 тыс участников протестов получили обвинительные приговоры

19:15 12.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суды во Франции вынесли, начиная с ноября прошлого года, почти 1,8 тыс. обвинительных приговоров задержанным участникам манифестаций в стране. Об этом заявил во вторник премьер- министр Франции Эдуар Филипп, выступая перед Национальным собранием (нижняя палата парламента), заседание которого транслируется на парламентском сайте.

"С начала этих событий 1796 обвинительных приговоров было вынесено правосудием, еще 1422 человека ожидают решения суда", - заявил он. Кроме того, по данным Филиппа, "около 1300 дел были возбуждены в исправительном суде, в отношении 316 человек было вынесено постановление о заключении под стражу".


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