В 2019 году будет 304 кандидата на Нобелевскую премию мира - комитет
21:30 12.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Норвежский нобелевский комитет зарегистрировал 304 кандидата на Премию мира 2019 года, в том числе 219 человек и 85 организаций. Об этом говорится в официальном заявлении комитета, опубликованном во вторник.
"В 2019 году будет 304 кандидата на Нобелевскую премию мира", - отмечается в сообщении. Такое количество номинантов является одним из самых больших в истории премии. Рекордное число было заявлено в 2016 году - тогда шанс получить награду был у 376 кандидатов.
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