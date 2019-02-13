В 2019 году будет 304 кандидата на Нобелевскую премию мира - комитет

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Норвежский нобелевский комитет зарегистрировал 304 кандидата на Премию мира 2019 года, в том числе 219 человек и 85 организаций. Об этом говорится в официальном заявлении комитета, опубликованном во вторник.

"В 2019 году будет 304 кандидата на Нобелевскую премию мира", - отмечается в сообщении. Такое количество номинантов является одним из самых больших в истории премии. Рекордное число было заявлено в 2016 году - тогда шанс получить награду был у 376 кандидатов.







