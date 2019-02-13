Глава МИД Венесуэлы обсудил с генсеком ООН вопросы сотрудничества в сфере экономики

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса сообщил, что обсудил с генсеком ООН Антониу Гутерришем углубление сотрудничества между Каракасом и всемирной организацией в ряде секторов экономики.

"Вчера мы обсуждали возможность углубления сотрудничества с агентствами ООН в тех секторах венесуэльской экономики, которые особенно пострадали от развернутой в отношении нас экономической войны", - сказал глава внешнеполитического ведомства во вторник.

В то же время он вновь подчеркнул, что "в Венесуэле нет гуманитарно кризиса, есть результат экономической блокады". "[Исправлению экономической ситуации] поможет снятие санкций с Венесуэлы, потому что у США нет никаких прав налагать односторонние санкции", - указал Арреаса.



