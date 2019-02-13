МИД Британии: Мы всегда стояли во главе санкций против России...

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британский МИД работает вместе с европейскими партнерами над разработкой конкретных антироссийских мер в ответ на прошлогодний инцидент вблизи Керченского пролива. Об этом корр. ТАСС сообщили во вторник в Форин оффисе в ответ на просьбу прокомментировать публикации британских СМИ о возможных новых санкциях ЕС и США против России.

"Великобритания всегда стояла во главе европейских санкций в ответ на действия России на Украине. В ответ на последнюю российскую агрессию в Черном море мы продолжаем работать тесным образом с европейскими партнерами для оценки того, какие конкретные меры мы можем предпринять", - сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.