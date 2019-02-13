В Пентагоне считают, что РФ и Китай вкладывают большие средства в развитие ИИ
07:18 13.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство обороны США считает, что Россия и Китай делают значительные инвестиции в разработку искусственного интеллекта для его использования в военной сфере. Об этом говорится в докладе Пентагона, опубликованном во вторник.
"Искусственный интеллект изменит все отрасли и всесторонне повлияет на работу Пентагона, проводимые операции, учения, защиту войск, набор новых солдат, медицину и многое другое. Другие страны, особенно Россия и Китай, делают значительные инвестиции в развитие искусственного интеллекта", - утверждают в Минобороны США.
"Эти инвестиции угрожают подорвать наше технологическое преимущество и дестабилизировать международный порядок. Стоя на страже порядка и процветания США, Пентагон обязан использовать творческий потенциал и навыки, чтобы решить технические, этические и социальные проблемы, возникающие в связи с появлением искусственного интеллекта, реализовывать все его возможности для обеспечения мира и безопасности будущих поколений", - подчеркнули в военном ведомстве.
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