В Пентагоне считают, что РФ и Китай вкладывают большие средства в развитие ИИ

07:18 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны США считает, что Россия и Китай делают значительные инвестиции в разработку искусственного интеллекта для его использования в военной сфере. Об этом говорится в докладе Пентагона, опубликованном во вторник.

"Искусственный интеллект изменит все отрасли и всесторонне повлияет на работу Пентагона, проводимые операции, учения, защиту войск, набор новых солдат, медицину и многое другое. Другие страны, особенно Россия и Китай, делают значительные инвестиции в развитие искусственного интеллекта", - утверждают в Минобороны США.

"Эти инвестиции угрожают подорвать наше технологическое преимущество и дестабилизировать международный порядок. Стоя на страже порядка и процветания США, Пентагон обязан использовать творческий потенциал и навыки, чтобы решить технические, этические и социальные проблемы, возникающие в связи с появлением искусственного интеллекта, реализовывать все его возможности для обеспечения мира и безопасности будущих поколений", - подчеркнули в военном ведомстве.