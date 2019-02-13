Небензя пригласил в Крым британского дипломата при ООН

07:29 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности по Украине пригласил зампостпреда Великобритании Джонатана Аллена посетить Крым.

"Мне смешно слушать сентенции о тяжелом положении населения Крыма, о котором говорил мой британский коллега", - сказал Небензя в ответ на утверждения Аллена о том, что полуостров не посещают международные делегации.

"Я думаю, вы даже не догадывайтесь, насколько вы далеки от реальности. Приезжайте, мы вас приглашаем. Вам там будут рады", - обратился Небензя к британскому дипломату.