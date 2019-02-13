У Германии, похоже, останутся широкие возможности по использованию "Северного потока 2"
07:32 13.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет Евросоюза и Европарламент достигли договоренности по поправкам к Газовой директиве ЕС. Об этом во вторник со ссылкой на источник сообщило агентство Блумберг.
Поправки одобрены на заседании комитета Европарламента по энергетике, которое проходило в течение девяти часов за закрытыми дверьми в Страсбурге. Теперь это решение должен утвердить Совет ЕС на министерском уровне.
В пятницу немецкие и французские СМИ сообщили, что Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, но оставят широкие возможности Берлину для реализации проекта "Северный поток - 2".
Суть предложения Германии и Франции заключается в том, что страна, на территории которой находится пункт получения газа из морского газопровода, получит право выбора формулы применения к этому проекту правил Газовой директивы ЕС и возможных исключений из нее. В случае "Северного потока - 2" эта страна - Германия.
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