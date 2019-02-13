Орешкин сообщил, что власти не планируют дальнейшее повышение пенсионного возраста

07:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В прогнозе Минэкономразвития и бюджетном прогнозе Минфина дальнейшее повышение пенсионного возраста не предусматривается на долгосрочную перспективу. Об этом в среду заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью газете "Ведомости".

"Реформа сконструирована так, чтобы в ближайшее десятилетие этот вопрос больше не поднимался. В нашем прогнозе до 2036 года и в готовящемся в Минфине бюджетном прогнозе дальнейшее повышение пенсионного возраста не предусмотрено", - заявил Орешкин.