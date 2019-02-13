Погода в Москве: Столицу сегодня завалит мокрым снегом
08:30 13.02.2019
Сегодня в Центральной России ожидаются самые сложные метеоусловия, особенно в утренние часы и до полудня. Циклон-балканец выйдет на Москву практически своей центральной частью, и на столицу и Московскую область обрушатся интенсивные снегопады (до 10 мм осадков), что составляет 1/3 месячной нормы. Вечером, в тылу циклона, подморозит, на дорогах образуется гололедица.
Днем облачно, временами снег, утром сильный снег, вечером гололедица. Температура воздуха в столице около 0°, в Подмосковье -3…+2°, вечером похолодание. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5-10 м/с. Относительная влажность 92-97%. Атмосферное давление будет расти и составит 747 мм рт. ст., - сообщает сайт "Метеовести".
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