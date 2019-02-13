Государственный долг США поставил новый рекорд

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственный долг США достиг новой рекордной отметки в 22,01 трлн долларов. Соответствующие данные распространило во вторник в ежедневном отчете Министерство финансов США.

Число, которое приводится в документе, отражает состояние госдолга страны на вечер 11 февраля.

Как сообщал в начале января телеканал Си-эн-эн, проанализировавший данные Минфина, госдолг США за два года президентства Дональда Трампа (с 20 января 2017 года) увеличился более чем на 2 трлн долларов. Согласно прогнозам МВФ, госдолг США вырастет со 108% ВВП в 2017 году до 117% ВВП в 2023 году.