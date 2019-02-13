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НОВОСТИ

Российские самолеты имитировали атаку на военный радар - разведслужба Норвегии

09:00 13.02.2019 Источник: Газета.Ru

Глава разведслужбы Норвегии генерал-лейтенант Мортен Хага Лунде заявил, что российские самолеты имитировали атаку на военный радар в северной части страны. Об этом пишет Barents Observer.

По его словам, 14 февраля 2018 года 11 российских Су-24 вылетели с аэродрома под Мурманском, пролетели над Баренцевым морем и якобы совершили «фиктивную атаку» на норвежский радар в районе города Верде, после чего вернулись на аэродром.

При этом генерал подчеркнул, что российские самолеты не пересекали государственную границу Норвегии.  Газета.Ru

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