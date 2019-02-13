Обвиняемый в теракте в Осло российский гражданин признан невменяемым

10:00 Источник: REGNUM

Гражданин России, которого власти Норвегии задержали по подозрению в совершении теракта в январе 2019 года в одном из супермаркетов Осло, по результатам судебно-медицинской экспертизы был признан невменяемым. Об этом заявил адвокат обвиняемого Улу Лунде.

«Он был в состоянии, соответствующим психозу»,— приводит издание Nettavisen слова правозащитника.



Адвокат отметил, что нести ответственность за преступление при таких обстоятельствах мужчина не может. При этом ему ещё предстоит пройти процедуру расширенной психиатрической экспертизы.



Как сообщалось ранее, 18 января 2019 года российский гражданин в магазине в Осло напал на женщину: от ножевого ранения пострадала покупатель в магазине. Мужчину, который оказался жителем Башкирии, арестовали. Сначала он сказал, что намерено напал на свою жертву.



Позднее он изменил свои показания, объяснив, что был на тот момент не в себе. Он пояснил, что прибыл в Норвегию в рамках путешествия по скандинавским странам. В итоге он собирался вернуться в Москву, и у него был куплен билет из Стокгольма, теракт же совершать он не планировал. После таких заявлений гражданина РФ направили на освидетельствование к психиатрам. ИА REGNUM