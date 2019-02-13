Компания США подала судебный иск на $500 млн к властям Венесуэлы - WSJ

10:05 Источник: Газета.Ru

Американская компания Owens-Illinois подала судебный иск на $500 млн к властям Венесуэлы. Об этом сообщает The Wall Street Journal. По данным агентства, Owens-Illinois обратилась в суд в связи с национализацией ее фабрик властями Венесуэлы.

Как отмечается, две принадлежащие компании фабрики в Венесуэле были национализированы властями республики в 2010 году. Газета.Ru

