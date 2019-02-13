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НОВОСТИ

Народу Европы нужно проснуться, пока не слишком поздно - Сорос

10:20 13.02.2019 Источник: Газета.Ru

Миллиардер и финансист Джордж Сорос призвал проевропейские силы сохранить Евросоюз. Об этом сообщает Project Syndicate. «Народу Европы нужно проснуться, пока не слишком поздно», — заявил Сорос. По его словам, ЕС «движется к забвению» и может повторить судьбу СССР.

Он также добавил, что «переломным моментом» станут выборы в Европарламент.

Ранее сообщалось, что Сорос объявил лидера КНР Си Цзиньпина главным врагом «открытых обществ».  Газета.Ru

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